Bordighera, in biblioteca Ettore De Franco presenta 'Le consonanze dell’amore' (Foto e video)

Una piacevole chiacchierata intermezzata dall'ascolto di alcuni brani musicali animano la biblioteca civica internazionale a Bordighera, riconfermata 'Città che legge' dal Centro per il libro e la lettura anche per il 2024 - 2026. La presentazione del libro 'Le consonanze dell’amore' di Ettore De Franco ha, infatti, catturato l'attenzione del pubblico presente in sala.

Nel corso di un dialogo con la giornalista Elisa Colli lo scrittore ha approfondito le tematiche del romanzo in cui le vicende dei personaggi si intrecciano con la storia della musica. "La protagonista del libro è la pianista Catherine Dubois che, all’apice della carriera, si sente male durante un concerto, entra in crisi e non riesce più a suonare. Il suo malessere è talmente forte da spingerla ad abbandonare la musica e a partire per l’Italia sulle tracce del passato della madre, anch’essa musicista, e della propria famiglia" - racconta De Franco - "Nel piccolo paese dei suoi nonni, Catherine entra in contatto con un mondo semplice e autentico e conosce persone straordinarie che lasceranno un segno profondo nella sua vita".

Un'occasione, perciò, per diffondere il piacere della lettura e della musica. "Nelle pagine si possono trovare le citazioni di compositori famosi, come Bach, Vivaldi e Mozart ma anche meno noti come Balbastre, Couperin e il cantautore Brassens, in un coinvolgente viaggio tra parole e concerti, crisi e rinascita". Alla fine dell'incontro, proposto dalla Mondadori Bookstore di Bordighera, l'autore ha firmato le copie del suo libro.

Ettore De Franco è nato a Sanremo e vive a Bordighera. Da sempre affascinato dalla Storia della Musica, si è dapprima avvicinato allo studio del pianoforte e poi si è laureato a Milano in Scienze della Musica e dello Spettacolo.