Scuole Primarie del comune di Taggia: dal 1° aprile via alle domande per il servizio pre-scuola per l’anno scolastico 2025-2026

Dal 1° aprile al 30 maggio prossimi, saranno aperte le domande di ammissione al servizio pre-scuola, destinato agli alunni delle scuole primarie del Comune di Taggia, per l’anno scolastico 2025-2026. Il pre-scuola è un servizio integrativo dell’attività didattica con la finalità principale di consentire alle famiglie, i cui orari di lavoro e le cui particolari esigenze risultino poco compatibili con l’orario di inizio dell’attività scolastica, di poter affidare i loro bambini a un servizio di accoglienza e custodia espletato all’interno della scuola e in collaborazione con la Dirigenza Scolastica.

Il servizio sarà garantito dalle 7.30 alle 8.30 dal primo giorno di inizio delle lezioni didattiche e fino all’ultimo giorno di scuola (ai sensi del calendario scolastico regionale che sarà approvato dalla Giunta regionale, indicativamente nel mese di maggio 2025), dal lunedì al venerdì. Trattandosi di un servizio a domanda individuale, è previsto il pagamento di una quota annuale per ciascun alunno iscritto quale compartecipazione economica delle famiglie al costo del servizio a carico del Comune di Taggia. Le famiglie iscritte e ammesse al servizio di pre-scuola per l’anno scolastico 2025/2026 dovranno corrispondere all’Ente una tariffa annuale pari a € 135.

La domanda di ammissione del servizio pre-scuola potrà essere presenta dal 1° Aprile al 30 Maggio prossimi, unicamente tramite la modulistica disponibile presso l’ufficio pubblica istruzione del Comune di Taggia, nonché reperibile sul sito web del comune di Taggia all’indirizzo www.comune.taggia.im.it. Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno pervenire (entro e non oltre la data del 30/05/2025, pena l’esclusione delle stesse) esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

· Direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Taggia, ubicato in Via San Francesco 441;

· Presso l’ufficio pubblica istruzione del Comune di Taggia durante l’orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore alle ore 13.00 e Giovedì dalle ore 15.30 alle 17;

· Con posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo: comune.taggia.im@certificamail.it. Nell’oggetto della PEC contenente la domanda di partecipazione, dovrà essere riportato il mittente e la dicitura “Domanda di accesso al servizio pre-scuola a.s. 2025/2026”;

· All’indirizzo di posta elettronica: pubblicaistruzione@comune.taggia.im.it.

Per ulteriori informazioni e per scaricare i moduli per le domande, è possibile consultare il sito dell’ente nella sezione ‘Avvisi’ o ‘Amministrazione Trasparente’ raggiungibile al seguente link.