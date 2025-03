Santo Stefano al Mare: all’hotel Marina e Residence il progetto ‘Ragazzi in azienda’ di Regione Liguria

Confindustria Imperia ha accompagnato ieri gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Dolceacqua a visitare l’Aregai Marina Hotel & Residence del Gruppo Cozzi Parodi a Santo Stefano al Mare. L’iniziativa fa parte del progetto 'Ragazzi in Azienda' promosso da Regione Liguria e realizzato da Confindustria Liguria insieme alle Associazioni Industriali di Genova, Savona, La Spezia e Imperia, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale. L’obiettivo principale dell’attività è quello di avvicinare gli studenti delle scuole primarie di secondo grado al mondo produttivo, offrendo loro l’opportunità di conoscere le realtà aziendali del territorio ligure. Questo avviene attraverso visite aziendali, incontri con professionisti e attività pratiche che permettono agli studenti di esplorare diverse figure professionali e comprendere il funzionamento delle imprese locali, per accompagnarli a fare scelte consapevoli sul loro piano di studi e futuro professionale.

“Un’iniziativa di Regione Liguria importante per il futuro del nostro territorio - commenta il direttore di Confindustria Imperia Paolo Della Pietra - che consente di promuovere la conoscenza diretta delle realtà economiche locali, le opportunità occupazionali e di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, un fondamentale momento di crescita personale e ampliamento delle conoscenze. La collaborazione tra istituzioni scolastiche e realtà aziendali rappresenta un pilastro per la crescita e lo sviluppo dei nostri giovani. Ringrazio tutte le aziende che hanno reso possibile questo progetto, auspicando una continua e proficua collaborazione anche nelle prossime edizioni. Un ringraziamento alla dottoressa Beatrice Cozzi Parodi e ai suoi collaboratori che questa mattina ci hanno accolto con entusiasmo e professionalità nella struttura dell’Aregai Marina Hotel e hanno trasferito ai ragazzi nozioni importanti per il loro futuro scolastico e lavorativo”.

“Siamo lieti di aver dato il benvenuto nella nostra struttura - dichiara la dottoressa Beatrice Parodi, presidentessa del Gruppo Cozzi Parodi - alle classi delle scuole secondarie di primo grado di Dolceacqua, con le quali abbiamo avuto il piacere di trascorrere una mattinata stimolante. Durante la visita, gli studenti hanno avuto l’opportunità di esplorare le varie aree dell’hotel, di conoscere i principi della gestione alberghiera e di comprenderne alcuni meccanismi attraverso la testimonianza diretta di chi opera nel settore turistico-ricettivo. L’Aregai Marina Hotel & Residence conferma il suo impegno a essere non soltanto un’eccellenza nel campo dell’ospitalità, ma in questo caso anche un polo di incontro per l’educazione e la sensibilizzazione verso l’importanza che le strutture alberghiere rivestono nella valorizzazione del nostro territorio, del quale i giovani rappresentano il futuro. Grazie a Confindustria Imperia e al direttore Paolo Della Pietra, grazie ai docenti e alle ragazze e ai ragazzi che con il loro fresco entusiasmo ci sono venuti a trovare nell’ambito di questa iniziativa.”