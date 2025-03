Sanremo: scomparsa di Alfredo Moreschi, il ricordo dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri

La sezione di Sanremo dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri si unisce al cordoglio unanime per la scomparsa del socio ed amico Alfredo Moreschi: "Un uomo di profonda cultura, una persona di una gentilezza rara e dotato di un umorismo sagace, i cui interessi andavano oltre la sua professione, della quale è stato un maestro, basti ricordare ad esempio la sua passione per la botanica. Sempre disponibile nel mettere a disposizione il suo patrimonio artistico per tutti gli studiosi e professionisti che, a vario titolo, avevano necessità di avere informazioni sulla storia e sulla vita culturale del Ponente ligure. Se si aveva la possibilità di accedere al suo studio si apriva uno scrigno di conoscenza e si potevano passare ore a chiacchierare di qualsiasi argomento".

I soci della sezione si stringono con affetto alla famiglia nel ricordo di un uomo caro a tutti.