Sanremo: al Liceo G.D. Cassini approdato il progetto di Cinema itinerante 'Cinemovel' della fondazione Ettore Scola di Roma

Al Liceo G.D. Cassini di Sanremo è arrivato Cinemovel, il progetto di Cinema itinerante della fondazione Ettore Scola di Roma, che quest’anno ha selezionato 13 scuole sul territorio nazionale, tra cui l'istituto matuziano.



"Nei giorni di lunedì 24 e martedì 25 marzo a Villa Magnolie - si spiega nel comunicato - è stata proiettata la pellicola di Matteo Garrone, Reality (2013) per l’interclasse della Giuria del Cassini Cinema; mentre per gli alunni di 2A classico e 3T linguistico è stata proposta la visione in lingua originale del film di Michel Gondry, Eternal Sunshine of a spotless mind, (2004). Alle proiezioni sono seguiti i laboratori didattici dedicati al linguaggio cinematografico della sceneggiatura e del montaggio, molto apprezzati dai docenti e dai ragazzi, che si sono lasciati coinvolgere con entusiasmo e partecipazione dai formatori Stefano Cipressi e Andrea Basti della SIC itinerante. Continua dunque per il Liceo Cassini l’educazione al linguaggio degli audiovisivi con l’adesione a Schermi in classe, voluta dalle prof.sse Stefania Sandra e Beatrice Palmero. I ragazzi coinvolti sono passati così dalla Giuria del Cassini Cinema alla realizzazione di due video recensioni collettive, che si ispirano al format del magazine di Cinemovel. L’incontro in aula magna è stato infine un’ottima opportunità per avvicinare i ragazzi alla grammatica dei video, che coniuga più ambiti creativi differenti".