Concorso pubblico di Asl 1 Imperiese riservato ai diversamente abili per l'assunzione di 27 assistenti amministrativi

Asl 1 Imperiese ha indetto un concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 27 posti di assistente amministrativo (area degli assistenti), interamente riservato alle categorie di persone disabili. La Legge del 12 marzo 1999 stabilisce infatti le norme per il diritto al lavoro dei disabili e prevede per i datori di lavoro pubblici e privati, che occupino più di 15 dipendenti, l’obbligo di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa di persone con disabilità.

Per accedere al concorso servirà il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e l’appartenenza alle categorie di Legge e la percentuale di invalidità prevista dalla normativa. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, pena l’esclusione, esclusivamente mediante procedura telematica entro le 12 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.