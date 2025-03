Cescot Confesercenti provinciale: Stefano Gagino è il nuovo consulente di direzione e organizzazione aziendale

Il percorso di crescita del Cescot Confesercenti prosegue con nuovi innesti e nuove opportunità nell'ambito del settore della formazione alle imprese. Il team di Cescot Imperia ha da oggi una nuova figura che affiancherà l'attività del Presidente con iniziative di coinvolgimento di tutta l’organizzazione per identificare nuove aree di possibile miglioramento e innovazione, pianificando adeguati piani di azione da proporre alle nostre imprese per poter meglio conoscere lo stato delle proprie prestazioni, individuazione degli elementi di forza e dei fattori di debolezza, il livello di maturità raggiunto dal proprio sistema di gestione aziendale.

" Con grande piacere - dichiara Sergio Scibilia presidente di Cescot Imperia - annuncio l'entrata in Cescot del dott. Stefano Gagino, consulente di direzione e organizzazione aziendale, esperto nei processi formativi e sulle principali norme di riferimento in ambito di responsabilità sociale d’impresa, con più di vent’anni di esperienza nella pubblica amministrazione e nel settore privato". Il dott. Gagino si occuperà di promuovere le attività di Cescot Imperia nell'ambito dei percorsi di certificazioni e dei progetti di inclusione, seguirà i sistemi di gestione per la qualità, curerà i rapporti con le imprese e gli enti ed istituzioni.

Per Cescot questa puo' diventare una occasione per sviluppare un orientamento nuovo, capace di promuovere la cultura e la consapevolezza del benessere aziendale, uno dei traguardi che tutte le imprese dovrebbero porre tra i propri obiettivi: vivere meglio le giornate in azienda aiuta a lavorare meglio , incidendo sulla produttività e sulla qualità dei servizi offerti, quindi far migliorare il clima aziendale,crescere e poter parlare della felicità del lavoro. La gestione attiva della reputazione aziendale è essenziale per assicurarsi che l’azienda sia vista dall'esterno n modo positivo e coerente con i suoi valori e la sua missione.

Per questi motivi, le aziende spesso investono nella formazione e nello sviluppo dei dipendenti, nella comunicazione interna efficace ed in programmi che promuovono l’engagement dei dipendenti, al fine di potenziare la loro influenza positiva sulla reputazione aziendale. “Grazie all'immenso impegno e passione – conclude il presidente Scibilia - del nostro responsabile provinciale dott. Jacopo Lagorio, Cescot Imperia sta creando nuove occasioni di sviluppo, nuove collaborazioni e stimoli di crescita, attività che devono contribuire ad un elemento fondamentale: rafforzare la reputazione aziendale delle nostre imprese, attraverso la cura della comunicazione esterna e del proprio posizionamento. Oggi si unisce anche il dott. Gagino, una nuova risorsa positiva".