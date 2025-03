Visita dei ragazzi della 'Lega Giovani' della provincia di Imperia al parlamento europeo di Bruxelles

Lunedì e martedì scorso i ragazzi della Lega Giovani Imperia, insieme con alcuni militanti, diversi amministratori locali della Lega a livello provinciale ed il Sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, si sono recati in visita al Parlamento Europeo di Bruxelles, ospiti dell'Europarlamentare Isabella Tovaglieri.

"La visita della sede di Bruxelles del Parlamento Europeo - ha detto il coordinatore Giovani Andrea Bonfà - è stata davvero interessante e molto apprezzata da tutti i partecipanti. Ringrazio molto Isabella Tovaglieri e la Lega della Provincia di Imperia per l'organizzazione. Un'ottima iniziativa per osservare ed conoscere da vicino le istituzioni europee e per fare il punto sui temi politici di attualità, sulle sfide e sulle battaglie portate avanti dalla Lega e dal Gruppo dei Patrioti. In ultimo ma non per importanza è stata anche una bellissima occasione per trascorrere un momento di convivialità e di amicizia con tutti all'interno del gruppo".

Con loro anche i sanremesi Daniele Ventimiglia e Marco Lupi