Sanremo, un successo "La guerra dei Traversa" di Perissinotto ai Martedì Letterari: applausi per il reading dello scrittore torinese (Foto e video)

Un pubblico partecipe e attento ha accolto con calore, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, lo scrittore e docente universitario Alessandro Perissinotto, protagonista del consueto appuntamento dei Martedì Letterari (in edizione speciale di mercoledì), curati da Marzia Taruffi.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto questo pomeriggio, Perissinotto ha presentato il suo ultimo romanzo, "La Guerra dei Traversa" (Mondadori), regalando agli spettatori un reading coinvolgente e intenso, che ha intrecciato parole, storia e memoria. Il racconto si sviluppa attraverso una narrazione familiare capace di restituire, con rara efficacia, il senso di uno dei periodi più bui del Novecento italiano.

Il libro prende le mosse da un evento spesso dimenticato, ma drammaticamente reale: la strage di Torino del 18 dicembre 1922, in cui il neonato Partito Nazionale Fascista, appena salito al potere, si macchiò dell’uccisione di una trentina di oppositori politici. Una ferita incancellabile, su cui si innesta il destino della famiglia Traversa, piccoli industriali divisi tra fascismo e antifascismo, la cui storia attraversa un intero secolo, tra manicomî femminili, campi di concentramento francesi, bombardamenti su Torino e drammi generazionali.

A raccontare gli eventi è l’ultimo discendente dei Traversa, oggi ottantenne, ancora impegnato in quella che definisce la “sua guerra dei cent’anni”, una battaglia privata ma profondamente radicata nelle pieghe della Storia collettiva.

Perissinotto, autore prolifico e tradotto in diversi Paesi, ha dato ancora una volta prova della sua capacità di usare la letteratura come strumento contro l’oblio, costruendo un romanzo che è al tempo stesso saga familiare, romanzo storico e riflessione civile. Già secondo classificato al Premio Strega con Le colpe dei padri e vincitore del Premio Lattes Grinzane con Il silenzio della collina, lo scrittore torinese conferma la sua cifra narrativa anche in quest’ultima opera, capace di unire rigore documentario e potenza emotiva.