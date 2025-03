"Come e perché si finisce col dire sì", appuntamento il 2 aprile a Riva ligure con il laboratorio di 'Noi4You'

Proseguono gli incontri del Laboratorio di Autostima organizzati dall’associazione 'Noi4You' presso il Nuovo Centro Anziani sito in via Nino Bixio 11 a Riva Ligure.

Il prossimo appuntamento si terrà mercoledì 2 aprile ore 21:00, e sarà condotto dalla Dott.ssa Stefania Veglio, psicologa di Noi4You, che ci svelerà alcuni segreti relativi alla persuasione.

“Hai mai comprato un prodotto che non volevi o servizi di cui non avevi bisogno e solo allora te ne sei reso conto? Se è così, ti hanno convinto a fare qualcosa che non avevi davvero intenzione di fare attraverso la persuasione. Oggigiorno infatti è davvero difficile prendere decisioni sensate e rigorose, analizzare in modo preciso ed oggettivo vantaggi e svantaggi, fare scelte che possano definirsi del tutto prive di condizionamenti. Siamo circondati dai più diversi prodotti e servizi e nonostante questo finiamo per prendere decisioni generiche e rapide al momento dell'acquisto, senza riflettere. Il dottor Cialdini, dopo essere stato influenzato da svariati venditori e dalle loro strategie di marketing, ha deciso di studiare i principi della persuasione e di capire quali sono i fattori psicologici che ci fanno prendere una decisione automaticamente, senza pensarci troppo. Ha identificato sei fattori principali, che funzionano per il marketing come per le relazioni interpersonali, e li ha approfonditi nel suo libro del 1984, intitolato "Le Armi della Persuasione". Sei curioso di sapere quali sono queste armi? Allora vieni con noi!”

La Dott.ssa Stefania Veglio aspetta i cittadini mercoledì 2 aprile ore 21:00 presso il Nuovo Centro Anziani di via Nino Bixio 11 con il suo laboratorio intitolato “Come e perché si finisce col dire sì”.