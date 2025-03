Ventimiglia: a Cala del Forte 'Sailing the Future', una visione per l'innovazione sostenibile nel settore marino

Cala del Forte, terzo porto di Monaco Ports, ospiterà domani il seminario 'Sailing the Future', promosso e organizzato da GPY Monaco e incentrato sui Sistemi di Propulsione Marina Alternativa e sulle tecnologie innovative per un futuro più pulito e sostenibile per i nostri oceani. L'evento, pensato per i professionisti del settore marittimo, esplorerà le innovazioni nel campo dei sistemi di propulsione marina e l'importanza di preservare gli habitat sottomarini vitali.

"Sailing the Future" rappresenta un passo importante verso la definizione del futuro dei nostri mari. Di fronte a sfide ambientali sempre più urgenti, le scelte che facciamo oggi influenzeranno l'industria della nautica di domani. L'evento riunirà alcune delle aziende più visionarie, pioniere di nuove tecnologie che offrono soluzioni sostenibili e pratiche per il mondo della nautica. Il seminario, che si svolgerà in lingua inglese , è aperto a partecipanti in presenza o online, permettendo a chiunque di partecipare e contribuire a questa discussione globale sul futuro della nautica sostenibile. Sergio Cotta, Asd Pianeta Blu, biologo marino ed istruttore subacqueo, farà un intervento sulla Posidonia, sull’Area Marina Protetta di Capo Mortola e gli effetti degli ancoraggi sulla prateria. Il Comandante Walter Luino, membro di ItalianYachtMasters, l’associazione di Comandanti Italiani di superyacht, porterà la sua esperienza nella conduzione di superyacht a motorizzazione ibrida.

I relatori delle aziende partner dell’evento presenteranno le loro esperienze e soluzioni per ridurre l'impatto ambientale, migliorando al contempo le performance e il benessere a bordo degli yacht. Il seminario promette di essere un evento dinamico e stimolante che riunisce professionisti provenienti da tutto il mondo della nautica per condividere idee e confrontarsi collaborando nella realizzazione di un futuro sostenibile per il nostro mare.