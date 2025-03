Vallecrosia in lutto per la morte di Antonino Melara, zio del consigliere comunale Cristian Quesada (Foto)

Vallecrosia è in lutto per la morte all'età di 69 anni di Antonino Melara, lo zio del consigliere comunale Cristian Quesada.

E' mancato all'affetto dei suoi cari nell'ospedale di Sanremo. Lascia la mamma Carmela, la sorella Caterina, la moglie Sigrid, il cognato Antonio, i nipoti, i parenti e gli amici. Era conosciuto da tutti con il nomignolo 'Il lupo'. "Nella vita di un uomo ci sono figure essenziali, mio zio è stata una di quelle. Un uomo libero, che mi ha trasmesso quella che per me è diventata una ragione di vita: la politica" - dice il consigliere comunale di minoranza a Vallecrosia Cristian Quesada - "Ti ho voluto bene e so che tu ne hai voluto a me. Ora che non ci sei più, il vuoto che hai lasciato è incolmabile. Vola alto, come hai sempre fatto, Lupo. Non ti dimenticherò mai".

Il funerale avrà luogo domani, mercoledì 26 marzo, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia ove si terrà la santa messa di requiem in presenza della salma che verrà inumata nel civico cimitero. Al consigliere comunale e segretario provinciale del Pd Cristian Quesada e alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione di Sanremonews.