Argentina Arma pronta a gestire lo stadio Ezio Sclavi: confermata la volontà di procedere dopo l'incontro in Comune

Svolta decisiva per il futuro dello stadio “Ezio Sclavi” di Arma di Taggia. Dopo mesi di incertezze e rinvii, l’Argentina Arma ha confermato ufficialmente, in occasione dell’incontro tenutosi ieri in Comune, la volontà di assumere la gestione dell’impianto sportivo. La società rossonera, guidata dal presidente Luigi Barisciani, si era già detta disponibile lo scorso 21 febbraio tramite un comunicato, e ora ha ribadito l’intenzione di procedere concretamente.

La convocazione era arrivata nei giorni scorsi con una pec inviata dal Comune di Taggia, che aveva fissato l’appuntamento per lunedì 24 marzo. Dopo la rinuncia alla gestione da parte di Sanremese e Taggia — inizialmente selezionate nel bando — l’amministrazione ha infatti chiesto ufficialmente all’Argentina Arma, classificatasi seconda nella graduatoria, di farsi carico dell’impianto fino al 31 dicembre 2027.

La conferma arrivata in municipio segna un passo fondamentale verso la riattivazione dell’Ezio Sclavi, uno degli impianti storici del ponente ligure, e rappresenta un’opportunità importante per la società taggiasca di consolidare la propria presenza sul territorio e rilanciare l’attività sportiva locale.