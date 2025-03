Ventimiglia: avviato il progetto tra Venerdì scorso, presso il Capitolo BNI – Corsaro Nero di Ventimiglia, ha ufficialmente preso il via il progetto ITA.COL 8652, frutto della collaborazione tra la Fondazione Iolanda Ferrara e l'Associazione Oasi Angeli di

Venerdì scorso, al Capitolo BNI 'Corsaro Nero' di Ventimiglia, ha ufficialmente preso il via il progetto ITA.COL 8652, frutto della collaborazione tra la Fondazione Iolanda Ferrara e l'Associazione Oasi Angeli di Pace. La Fondazione Iolanda Ferrara è impegnata nella creazione di progetti sociali rivolti al miglioramento della qualità della vita delle persone fragili. L'Associazione Oasi Angeli di Pace, organizzazione di volontariato di cooperazione internazionale, ha come missione la trasformazione delle coscienze nella lotta contro le droghe, con l'obiettivo di ottenere riconoscimento e presenza nazionale.

Questa sinergia ha portato alla creazione di un 'Power Team' all’interno del progetto 'Area 58 Riviera dei Fiori'. I 'Power team' di BNI sono gruppi di professionisti interconnessi che lavorano in sinergia per ampliare le opportunità di successo di un'iniziativa attraverso un metodo strutturato e collaborativo. Il progetto ITA.COL 8652 nasce con la Vision di fornire una risposta integrata e coordinata alle esigenze di due Paesi diversi ma uniti dalla speranza di un futuro migliore: Italia e Colombia. Grazie alla collaborazione tra l'Associazione Oasi Angeli di Pace e la Fondazione Iolanda Ferrara, l'iniziativa mira a favorire l’inserimento sociale, lavorativo e culturale dei giovani colombiani che arriveranno in Italia, offrendo loro nuove opportunità di crescita e integrazione.

Con questo progetto, le due organizzazioni consolidano il loro impegno nella promozione di una società più inclusiva e solidale, creando ponti tra culture e offrendo una concreta possibilità di cambiamento a chi ne ha più bisogno.