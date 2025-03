Sanremo: commenti e lamentele sugli asfalti, una lettrice "Situazione disastrosa in via Galilei e via Armea" (Foto)

Continuano i commenti (e le lamentele) dei nostri lettori sulla situazione degli asfalti a Sanremo:

“La situazione di molte zone della città è veramente critica e pericolosa, ad esempio via Galileo Galilei (uscita Aurelia bis direzione Foce) o via Frantoi Canai in Valle Armea, strada che è un colabrodo e dove le buche fanno a gara per che è la piu' profonda e che quando piove diventano piccole piscine. E' una situazione che crea disagio agli automobilisti ma che diventa molto pericolosa per coloro, e qui a Sanremo sono in tanti, che si spostano in moto e scooter. Citerei anche la situazione di alcuni marciapiedi che presentano piastrelle rotte, staccate o traballante rendendo pericoloso il camminamento soprattutto per le persone anziane”.