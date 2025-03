Sanremo: asfalti e marciapiedi in pessime condizioni alla Foce, la segnalazione di una nostra lettrice (Foto)

Una nostra lettrice, Maria, ci ha scritto per denunciare lo stato in cui versano gli asfalti nella zona della Foce, in corso Matuzia e corso Marconi:

“Da sanremese, provo un profondo senso di vergogna nel vedere la principale arteria della nostra città ridotta in condizioni simili. Com’è possibile che una delle strade più trafficate della città, percorsa ogni giorno da migliaia di residenti e turisti, sia lasciata in uno stato di degrado così evidente, con buche, rattoppi malfatti e un manto stradale che definire ‘strada’ è ormai un eufemismo? Da mesi si parla di un piano asfalti da due milioni di euro, promesso e ripromesso, sempre rinviato. Prima per le festività natalizie, poi per il Festival di Sanremo. Scommetterei senza esitazione che tra poco sarà posticipato per Pasqua e, a seguire, per l’estate. Una telenovela dell’attesa infinita. Senza parlare dei marciapiedi, fatti mesi fa dai lavori e rattoppati malamente con il rischio concreto di cadute”.