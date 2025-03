Il sommelier e wine consultant ponentino Marco Gallo scelto per fare da giurato a due concorsi in Germania e Inghilterra

Un nuovo traguardo per il sommelier e wine consultant ponentino Marco Gallo, che è stato scelto per far parte della giuria di due importanti concorsi enologici europei il prossimo mese di Aprile: il Frankfurt International Trophy e il London Tasting Awards. Due eventi di rilievo internazionale che vedranno Gallo sedere al tavolo di degustazione accanto a professionisti del settore provenienti da tutto il mondo, per valutare centinaia di etichette e contribuire alla selezione dei migliori vini in gara.

“Per me il vino è prima di tutto passione, e ogni occasione come questa è un’opportunità per mettersi in gioco, confrontarsi e crescere. Far parte delle commissioni di due concorsi così prestigiosi è un onore, ma anche una grande responsabilità”, racconta Gallo. Con alle spalle anni di esperienza nella formazione e nella degustazione – è stato membro della commissione di assaggio dell’International Taste and Quality Institute di Bruxelles – oggi Marco Gallo porta avanti Decantico, il primo corso online completo per diventare sommelier in Italia, nato con l’obiettivo di rendere accessibile a tutti il mondo della sommellerie.

Oltre alla formazione, è attivo nella consulenza per aziende e ristoranti, e nella promozione della cultura del vino anche attraverso eventi. È infatti ideatore e organizzatore di “Vini in Villa”, manifestazione enologica che ha riscosso grande successo a Sanremo e che nel 2025 celebrerà la sua terza edizione. Questa nuova esperienza internazionale rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto con dedizione, competenza e – soprattutto – con quella passione che lo accompagna sin dagli inizi.