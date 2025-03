Sanremo: l’impegno del liceo G.D. Cassini contro la violenza mafiosa in nome di una cultura delle legalità e della giustizia

Il 21 marzo il Presidio LIVATINO del Liceo Cassini di Sanremo, in occasione della XXX edizione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie ha preso parte alla Manifestazione che si è tenuta a Trapani e che ha visto la partecipazione di circa 50 mila persone.



"Il gruppo, composto dalle alunne Sofia Laganà, Francesca Avolio, Lavinia Nepita, Lea Tabaku e Chiara Stragapede della classe 3S accompagnate dalla docente Marianela Gonzalez, dalla Referente Maura Orengo, e da Rosanna Zarcone volontaria di Libera - si spiega nel comunicato -, ha preso parte con entusiasmo ed impegno civile ad uno degli appuntamenti più importanti proposti da Libera. L'evento ha permesso al gruppo di essere ricevuto dal Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore che ha voluto incontrare la delegazione del Presidio Livatino per complimentarsi della loro presenza e sottolineare l'importanza del ‘non dimenticare’. ‘L'educazione alla legalità’ ha detto 'parte dalla conoscenza dei fatti accaduti, dal rispetto delle leggi e dal coraggio di non tacere. Manifestare con la propria presenza la vicinanza alle famiglie delle vittime di mafia è già un primo importante passo che ci consente di andare verso una società più giusta e libera dalle corruzioni’.

È importante sottolineare come il nostro Liceo , quest'anno, sia stato impegnato su più fronti, infatti non vi era solo la delegazione del Presidio a Trapani a manifestare il proprio appoggio alle vittime, ma la classe 3S accompagnata dalla professoressa Valeria Ammirati, partecipava alla marcia organizzata a Sanremo dove con altre istituti scolastici si procedeva alla lettura dei nomi delle vittime di mafia e ad un momento di raccoglimento e riflessione.

Non solo ma grazie anche alla professoressa Patrizia Milanese, all'interno di Villa Magnolie, si è tenuto un incontro tra una rappresentanza del Presidio Libera del Liceo Cassini di Sanremo con gli alunni della classe 3V Pietro Maccario, Elisa Voci, Ilaria Di Benedetto, Linda Coppola, Giulia Mattei, l’Associazione Penelope Lazio, rappresentata dalla referente Laura Barbieri, il Liceo Galileo Galilei di Potenza e la sua Radio Galilei e l’intera 4E , in rappresentanza sia degli alunni tutti del liceo Cassini sia della sua Redazione giornalistica . L’incontro è stato un’occasione preziosa per riflettere insieme su memoria, giustizia e responsabilità. Tre incontri significativi che denotano l'impegno e la volontà del nostro Liceo nella figura dei suoi docenti e alunni di portare avanti una riflessione collettiva, volta ad un impegno condiviso contro la violenza mafiosa e in favore di una cultura della legalità e della giustizia".