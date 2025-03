Sanremo: la squadra di pronto intervento del Comune al lavoro su opere di arredo urbano (foto)

La squadra di pronto intervento del Comune di Sanremo, dopo i lavori sulla segnaletica stradale e sugli asfalti dei giorni scorsi, si è concentrata su una serie di opere di arredo urbano sia in centro sia nel quartiere di San Martino.

In particolare, gli operai hanno posato le strisce antiscivolo sulle rampe dei marciapiedi presenti lungo via della Repubblica, per la sicurezza dei pedoni che percorrono quel tratto di strada. Gli interventi di ripristino hanno poi riguardato in piazza Eroi Sanremesi, di fronte alla torre saracena, la sostituzione e la messa in sicurezza di alcuni paletti che risultavano danneggiati. Nella zona centrale della città, prosegue intanto anche la sostituzione delle piastrelle danneggiate o mancanti sul marciapiede di via Roma.