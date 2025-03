L'U.N.M.S. di Imperia incontra gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sanremo-Levante: un percorso di educazione civica e valori costituzionali

La Sezione Provinciale dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.) di Imperia ha concluso con successo un ciclo di incontri formativi presso l'Istituto Comprensivo Sanremo-Levante, diretto dal dirigente scolastico Anna Maria Fogliarini, coinvolgendo gli alunni delle classi quinte del plesso Scaini. Questa iniziativa, frutto di una crescente collaborazione tra associazioni e istituzioni scolastiche, mira a rafforzare la consapevolezza civica e i valori costituzionali tra i giovani.

Il Presidente Provinciale dell'U.N.M.S., Francesco Del Franco, ha condotto le lezioni, affrontando temi di fondamentale importanza per la formazione dei futuri cittadini. Dopo aver illustrato gli scopi e le attività dell'Unione, Del Franco ha approfondito i principi cardine della Costituzione Italiana, quali democrazia, uguaglianza, rispetto e libertà. Un'attenzione particolare è stata dedicata ai ruoli e alle funzioni degli organi istituzionali dello Stato, stimolando la partecipazione attiva e il confronto tra gli studenti.

Le lezioni hanno spaziato dalla storia e dal significato della Bandiera Italiana, simbolo di unità nazionale, all'Inno di Mameli, espressione di identità e valori condivisi. Un momento significativo è stato dedicato alla discussione sui pericoli legati all'uso di internet e dei social media, fornendo strumenti per un approccio consapevole e responsabile. Questi incontri si inseriscono nel quadro degli obiettivi scolastici di educazione civica, mirando a formare cittadini consapevoli e responsabili.

L'U.N.M.S. di Imperia, Ente Morale presente su tutto il territorio nazionale, si impegna a tutelare i diritti di coloro che hanno subito mutilazioni e infermità in servizio dello Stato e degli Enti locali. La sede provinciale, situata in piazza Roma 2, rappresenta un punto di riferimento per l'assistenza e il sostegno di questi cittadini. L'iniziativa presso l'Istituto Comprensivo Sanremo-Levante rappresenta un tassello importante nel percorso di educazione civica promosso dall'U.N.M.S., con l'obiettivo di formare cittadini consapevoli e responsabili, radicati nei valori della Costituzione Italiana.

I docenti delle classi 5A e 5B del plesso Scaini ringraziano il Presidente dell'Associazione U.N.M.S. Francesco Del Franco, per la proficua collaborazione e per aver reso possibile il ciclo di incontri. La sua disponibilità e il suo impegno hanno permesso ai nostri studenti di approfondire tematiche di grande rilevanza, ampliando i loro orizzonti culturali e rafforzando il senso di responsabilità civica.