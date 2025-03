Il sindaco alla cerimonia di apertura della Competition for Military Academies: “Iniziativa di altro profilo all’insegna dello spirito di Sanremo”

Questa mattina il sindaco Alessandro Mager ha partecipato alla cerimonia di apertura della 32ª edizione della “Competition for Military Academies” organizzata a Villa Ormond dall'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario.

L’attività è finalizzata a introdurre i Cadetti delle Accademie militari provenienti da ogni parte del mondo al diritto dei conflitti armati e a promuovere la conoscenza dei principi del diritto internazionale umanitario, sempre più necessari nel quadro storico e geopolitico attuale.

“Un'iniziativa di alto profilo – dichiara il primo cittadino - che porta a Sanremo giovani cadetti da tutto il mondo, Europa, Africa, Asia, Stati Uniti, per confrontarsi sui temi fondamentali del diritto internazionale umanitario e approfondire le norme che regolano i conflitti armati. Una settimana di formazione, dialogo e scambio culturale all'insegna dello “Spirito di Sanremo” che, ancora una volta, si conferma città di riferimento per la promozione dei valori della pace, della cooperazione e del diritto. Un sincero ringraziamento all'Istituto per l'impegno e la qualità del lavoro svolto da tanti anni a livello internazionale”