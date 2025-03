Da Seborga a Malta, Nicole intervista l'ambasciatore Fabrizio Romano (Foto)

La voce dei bambini per l’ambiente ha, infatti, intervistato l’ambasciatore d’Italia a Malta al quale ha chiesto: “Lei rappresenta l’Italia a Malta, un paese del Mediterraneo che, come l’Italia, sta affrontando le sfide dei cambiamenti climatici. Pensa che l’amicizia tra i nostri due paesi possa aiutare i giovani a sentirsi più uniti nella protezione dell’ambiente?" e "Come ambasciatore, incontra molte persone e istituzioni. Secondo lei, qual è il messaggio più importante che possiamo dare ai bambini e ai ragazzi per aiutarli a costruire un futuro più sostenibile e pieno di speranza?”.

Nicole, accompagnata dai suoi genitori, ha trascorso diversi giorni a Malta visitando siti naturali, saline, apicoltori, pescatori, grotte e habitat protetti. Il suo obiettivo non era solo osservare ma anche imparare: comprendere i cambiamenti climatici, ascoltare la conoscenza delle persone esperte e cercare, anche nel piccolo, strade per migliorare. Il documentario che nascerà da questa esperienza è pensato per tutti: bambini, adulti, educatori e famiglie. "Vuole essere un messaggio di speranza e responsabilità per stimolare un cambiamento profondo che parte proprio dalle nuove generazioni. Questo episodio fa parte di una serie internazionale di documentari ambientali, che toccheranno diversi paesi del mondo, affrontando con delicatezza e passione i temi legati alla natura, al clima, all’acqua e, soprattutto, alle api" - fanno sapere gli ideatori del progetto - "Tutte le spese di viaggio e soggiorno a Malta sono state a carico dei genitori di Nicole, mentre un ringraziamento speciale va al contributo di Fabio Perri e Marinella D'Amico Pallesi, che hanno creduto nella forza delle parole e dello sguardo dei bambini".