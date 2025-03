Sanremo: bandelle del divieto di sosta non ancora rimosse in via Roma, la segnalazione di un lettore (Foto)

Un nostro lettore, A.M., ci ha scritto per segnalare quanto evidenziato anche dalle foto, dopo il passaggio della Milano-Sanremo:

“Oggi è lunedì e, in via Roma, sono ancora ben visibili (o per meglio dire, sparsi a terra e ormai strappati) i divieti di sosta temporanei posizionati per l’occasione. Non solo danno un’immagine trasandata della città a chi vi passa, ma rappresentano anche un potenziale problema ambientale. Con il vento, questi finire direttamente in mare. In un’epoca in cui giustamente si parla sempre più spesso di tutela dell’ambiente e riduzione della plastica, lasciare questi materiali in balìa degli agenti atmosferici è semplicemente assurdo”.