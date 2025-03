Ventimiglia, Scullino: "Il decreto che ha autorizzato la posa degli autovelox è arrivato sotto la gestione commissariale"

"Probabilmente Di Muro è rimasto in attesa che i suoi amici romani gli togliessero le castagne dal fuoco e, nel frattempo, si è bruciacchiato. Le multe annullate riguardano sia gli autovelox sulla Statale 20 sia gli autovelox sulla Statale 1. La mia amministrazione non ha messo in funzione nessun autovelox, né avrebbe potuto, visto che il decreto che ha autorizzato la posa su quelle strade è arrivato sotto la gestione commissariale voluta da Di Muro" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino replicando alle dichiarazioni rilasciate dal sindaco Flavio Di Muro.

"Di Muro era e resta il responsabile della mancata risoluzione della concessione ma preferisce farsi difendere dalla concessionaria, come lui stesso ha dichiarato. Letta la sentenza penale sulla frode in pubbliche forniture gli auguro che non ci sia un conflitto di interessi" - afferma Scullino - "Sempre Di Muro ha scelto di continuare a usare gli autovelox non omologati, nonostante le petizioni, le sentenze e le interpellanze. La scelta di continuare a fare multe, per più di un anno e mezzo, è la sua, quindi, anche le eventuali conseguenze sono le sue".

"Continui pure a fare multe con autovelox non omologati, se crede, ma non a spese della collettività!" - sottolinea Scullino - "Resto sempre in attesa che venga discussa la mia interpellanza sugli autovelox non omologati".