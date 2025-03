Autovelox a Ventimiglia, Di Muro a Scullino: "Sono stati installati durante la sua amministrazione"

“È inaccettabile che Scullino ometta di menzionare che gli autovelox in questione sono stati installati durante la sua amministrazione. Questa omissione non solo è fuorviante ma dimostra una mancanza di responsabilità politica. È fondamentale che i cittadini siano informati in modo completo e trasparente riguardo alle decisioni prese dalle amministrazioni che si sono succedute", dice il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, che desidera fare chiarezza in merito alle recenti affermazioni dell'ex sindaco e attuale consigliere di minoranza, Gaetano Scullino, riguardo all'autovelox posizionato nella frazione di Trucco.

"È, infatti, lui che ha deciso di dotare la nostra città di questi strumenti, già allora oggetto di discussione per quanto riguarda la definizione di omologazione, è sempre lui che ha sviluppato il project, tuttora in essere, che comporterebbe una causa con richiesta danni milionaria nei confronti dell'Amministrazione comunale in caso di rescissione unilaterale ingiustificata" - sottolinea Di Muro - "È sempre lui, Scullino, che ha concordato con la ditta i luoghi in cui posizionare i velox che oggi contesta: ridicolo".

"La mia Amministrazione, al contrario, ha chiesto agli enti preposti l'innalzamento del limite di velocità nel tratto di strada di trucco dove è situato l'autovelox, riscontrando però parere negativo dagli stessi" - mette in risalto Di Muro - "La nostra priorità è sempre stata e sarà quella di garantire la sicurezza dei nostri cittadini ma anche di ascoltare le loro esigenze e preoccupazioni. Invitiamo, quindi, il consigliere Scullino a collaborare in modo costruttivo, piuttosto che cercare di alimentare polemiche che non giovano a nessuno. Approfondiremo con dovizia di attenzione e serietà istituzionale questa e altre sentenze e agiremo di conseguenza, rispettando le disposizioni nazionali ed eventuali sentenze definitive".