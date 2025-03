Sanremo, gli studenti scendono in piazza: “No alla mafia Sì alla legalità” (Foto)

Grande partecipazione alla Marcia della Legalità organizzata dall’IC Sanremo Centro Levante svoltasi ieri mattina per le vie del centro cittadino in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Il corteo si è ritrovato in piazza Colombo e, attraverso tappe significative, ha raggiunto Pian di Nave.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado I. Calvino hanno ricordato, attraverso la lettura di alcune storie, le vite e le tragiche morti di uomini di Stato uccisi per mano della mafia tra cui Paolo Borsellino, Giovanni Falcone ed Emanuele Notarbartolo, primo uomo assassinato dalla criminalità organizzata.

Anche i bambini delle classi quarte della scuola primaria dei plessi A. Volta, San Giacomo, San Pietro e Castillo hanno dato un contributo alla manifestazione con la lettura di frasi significative tratte dal libro “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando.

L’Orchestra dei ragazzi della secondaria di primo grado, del percorso ad indirizzo musicale, ha accompagnato il coro nell’esecuzione delle canzoni “Non mi avete fatto niente” e “Pensa” concludendo poi con un momento toccante del lancio in aria di palloncini durante l’intonazione dell'Inno Nazionale. Come consuetudine durante la manifestazione sono stati ricordati alcuni nomi di vittime di mafia come impegno a non dimenticare per costruire un futuro libero da oppressioni criminali.

Presente al corteo Leonardo Berti, il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Pontedassio - Istituto Comprensivo Pieve di Teco-Pontedassio, che ha catturato l’attenzione di tutti gli studenti presenti con un discorso di cui si riportano alcuni passaggi: “In questo giorno di commemorazione, vogliamo rinnovare il nostro impegno. Dobbiamo essere vigili e attivi nella difesa dei valori di legalità e giustizia. Insieme, possiamo costruire un futuro in cui l’amore e il rispetto prevalgono sull’odio e la violenza”.

Hanno partecipato l’I.C. 'G. Biancheri - Ventimiglia' - Biancheri 1, l’Istituto Istruzione Superiore Cristoforo Colombo, Liceo Statale Aprosio Ventimiglia, il Polo Tecnologico Imperiese – Imperia, l’I.C. Pieve di Teco, il Liceo statale G.D. Cassini, con il presidio “Libera Imperia”, che si ringraziano per aver accolto l'invito a prendere parte alla Marcia della Legalità.

Si ringraziano l’Arma dei Carabinieri di Sanremo, la Polizia di Stato di Sanremo che hanno preso parte a questo momento di ricordo e di riflessione, e ancora si ringraziano il comune di Sanremo, il sindaco Alessandro Mager, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Imperia, il dottor Roberto Campagna, che con le loro parole hanno coinvolto gli studenti.

"Oggi riflettiamo sulla memoria e l'impegno contro la criminalità organizzata, ricordando le vittime innocenti" queste le parole del dirigente scolastico, professoressa Amalia Catena Fresta, che chiude, accompagnata dall'Inno di Mameli, la manifestazione del Centro Levante.