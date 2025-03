Bordighera, lo scrittore Ettore De Franco presenta il libro 'Le consonanze dell’amore'

Giovedì 27 marzo, alle 16.30, la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera ospita un nuovo incontro con l’autore: Ettore De Franco presenta il libro 'Le consonanze dell’amore' (Mauro Pagliai Editore).

Nel corso di un dialogo con la giornalista Elisa Colli lo scrittore, che vive nella città delle palme, approfondirà le tematiche del romanzo in cui le vicende dei personaggi si intrecciano con la storia della musica. Protagonista è, infatti, la pianista Catherine Dubois che, all’apice della carriera, decide di partire per l’Italia sulle tracce del passato della madre, anch’essa musicista, e della propria famiglia. Nelle pagine si possono trovare le citazioni di compositori famosi in un coinvolgente viaggio tra parole e concerti, crisi e rinascita.

“Un pomeriggio con l’autore per diffondere il piacere della lettura e il suo ruolo come promotore di crescita e confronto: un obiettivo che sosteniamo con questa e tante altre iniziative e che è valso a Bordighera la riconferma della qualifica di 'Città che legge' da parte del Centro per il libro e la lettura anche per il 2024 - 2026” commenta il sindaco Vittorio Ingenito.

Ettore De Franco è nato a Sanremo e vive a Bordighera. Da sempre affascinato dalla Storia della Musica, si è dapprima avvicinato allo studio del pianoforte e poi si è laureato a Milano in Scienze della Musica e dello Spettacolo.

La Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, in via Romana 52, che ospiterà l'incontro è aperta secondo l’orario invernale il lunedì dalle 15 alle 18; il martedì, mercoledì, giovedì dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13.30.