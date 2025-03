Milano-Sanremo, variazioni ai bus per la Classicissima: linea 2 con capolinea alla Chiesa Russa, sospese corse su 14/4, 15 e 17

In vista della Milano-Sanremo, in programma domani, Riviera Trasporti ha annunciato una serie di variazioni al servizio di trasporto pubblico per consentire lo svolgimento in sicurezza della storica corsa ciclistica. Diverse linee urbane ed extraurbane subiranno modifiche nei percorsi, mentre alcune corse verranno soppresse. L'azienda ha inoltre avvisato che, in occasione del passaggio della gara, i mezzi potranno subire ritardi o interruzioni temporanee. Dopo la riapertura delle strade, sarà necessario un tempo tecnico di almeno 1-2 ore per il ripristino della regolarità del servizio.

Le principali variazioni riguardano le linee che attraversano il centro di Sanremo e le tratte extraurbane. La linea 2, che collega Sanremo a Ventimiglia, avrà il capolinea temporaneo in Largo Nuvoloni (Chiesa Russa) fino a che il traffico in via Roma non sarà ripristinato. La linea 12 (Sanremo-Andora) subirà interruzioni in entrambe le direzioni durante la chiusura delle strade, con un’attesa di almeno due ore prima del ritorno alla normalità. Per la linea 13 (Sanremo-Taggia-Villa Helios), il servizio sarà limitato alla tratta Taggia-Sanremo Autostazione, con l’attivazione di una navetta tra Taggia e Arma.

Alcune linee urbane subiranno invece deviazioni temporanee, sfruttando percorsi alternativi. È il caso della linea 14/1 (Borgo Baragallo), 14/2 (Borgo Tinasso) e 14/3 (Borgo Foce), che transiteranno da via Manzoni, via Marsaglia e Galleria Francia per rientrare sui tracciati abituali. Per la linea 14/4 (Cimitero Armea – Carceri – Bussana), le corse delle 14:30 e 17:30 saranno soppresse, così come quelle pomeridiane per il Cimitero Armea. Anche la linea 14/5 (Poggio Guardia) vedrà la cancellazione delle corse delle 13, 13:50, 16:15 e 17:20.

Disagi previsti anche per la linea 15 (Sanremo-Baiardo) con la soppressione della corsa delle 13:50 e del relativo ritorno delle 14:55 da Baiardo. Sospensioni anche sulla linea 16 (Sanremo-Triora-Carpasio), con la cancellazione delle corse delle 13 e delle 14 per Carpasio e Triora e dei rispettivi ritorni. Lo stesso accadrà sulla linea 17 (Sanremo-Castellaro), dove le corse delle 13, 14 e 16:50 da Sanremo o Arma di Taggia e i rispettivi ritorni non verranno effettuati. Per la linea 18 (Sanremo-Pompeiana), stop alle corse delle 12:50, 14:20 e 15:45, con conseguenti cancellazioni anche per il ritorno da Pompeiana. Infine, per la linea 19 (Sanremo-Terzorio), la corsa delle 12:55 e il ritorno delle 14 saranno sospesi.

Inoltre, ulteriori modifiche ai percorsi potrebbero essere decise anche nella giornata della gara in base all’andamento della manifestazione. La situazione del traffico e i tempi di riapertura delle strade dipenderanno dall’organizzazione della Milano-Sanremo e dalla gestione delle operazioni di sicurezza.