Sanremo: dal 28 aprile al 1° maggio approda a Portosole il MYBA Charter Show, un’importante opportunità per l’industria nautica

Approda a Sanremo, a fine aprile, il MYBA Charter Show, un’importante opportunità per l’industria nautica, un’occasione d’affari e una celebrazione dello yachting per gli addetti ai lavori del settore. L’evento esclusivo del settore porta una flotta stellare di superyacht, società di brokeraggio ed equipaggi di yacht a Portosole di Sanremo. Sono previsti workshop, premiazioni e tanti appuntamenti per animare i lavori e creare ampie opportunità di networking.

Un evento commerciale fondamentale per l'industria nautica europea ma, come sempre in questi casi, anche un’opportunità di turismo per la città dei fiori, come confermato dalle prenotazioni che già si registrano negli alberghi. Il MYBA Charter Show 2025 sarà ospitato quest'anno a Portosole di Sanremo, per l'evento esclusivo del settore che si svolge da oltre 30 anni e si è dimostrato una risorsa preziosa sia come strumento di formazione per i professionisti sia come evento di ispirazione per gli sviluppi futuri.

E’ previsto l’arrivo di oltre 70 yacht charter con alcuni dei più grandi nomi mondiali della nautica da diporto di lusso, tra cui Lurssen, Benetti e Oceanco. E’ prevista anche una ‘Chef's Competition’, nella quale si sfideranno i cuochi di yacht, per creare i piatti più ispirati a temi che saranno loro assegnati. Anche i membri degli equipaggi si sfideranno con una speciale gara, mentre i team cercheranno di dimostrare quanto possono essere divertenti.

Il MYBA Charter Show 2025 è programmato per il periodo dal 28 aprile al 1° maggio. Gli orari di apertura delle aree espositive sono: lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 dalle 9.30 alle 18.30. Giovedì 1° maggio dalle 9.30 alle 17. La visione degli yacht dal lunedì al mercoledì si chiuderà alle 17.30.