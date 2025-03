Sanremo, approvato il progetto di fattibilità per la riqualificazione del campo ippico al Solaro

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di riqualificazione del campo ippico del Solaro. Il recupero riguarderà sia le aree esterne dell’impianto sportivo sia i fabbricati, con le tribune, le scuderie ed il maneggio coperto.

Il progetto è propedeutico al successivo avviso pubblico per la concessione dell’impianto sportivo, in scadenza il prossimo 2 luglio, con i relativi lavori di recupero e riqualificazione quantificati in quasi 4 milioni di euro.

“Questo progetto è stato pensato per la necessità di un intervento di riqualificazione, tecnica ed estetica, che possa consentire lo svolgimento di un maggior numero di manifestazioni sportive di alto livello – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - Eventi che possano quindi rappresentare anche un volano per la promozione turistica della città di Sanremo a livello nazionale ed internazionale. L’obiettivo dell’intervento, infatti, è quello di ridare splendore e prestigio a un’importante struttura, realizzata nella prima metà del 1900, dal grande valore storico ed architettonico”.

Gli interventi principali, suddivisi in lotti, riguardano l’impermeabilizzazione delle tribune e delle coperture, la manutenzione degli infissi, dei box e delle pavimentazioni, il risanamento delle murature, la manutenzione degli infissi, una riorganizzazione di alcuni spazi e del sistema di raccolta delle acque, la sostituzione di alcune staccionate e delle tribune basse da legno ad acciaio, il rifacimento degli impianti elettrici e dell’asfalto, un decespugliamento generale.

La struttura potrà quindi ospitare concorsi di alto livello agonistico, oltre ad offrire a tutti gli appassionati le migliori condizioni per l’insegnamento e la pratica dell’equitazione.

Il progetto è firmato dall’arch. Giulia Bernardinello.