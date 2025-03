Bordighera, vandali in azione nel cantiere a Montenero: danneggiati gravemente i lavori eseguiti (foto)

L’Assessore di Bordighera Melina Rodà insieme al Sindaco Vittorio Ingenito, per conto dell’Amministrazione, ha sporto presso la stazione cittadina dei Carabinieri denuncia querela contro gli ignoti che lo scorso venerdì 14 marzo sono entrati illecitamente nel cantiere in corso a Montenero per la manutenzione ordinaria dei sentieri per cicloturismo e hanno danneggiato gravemente il lavoro già compiuto, che dovrà essere quasi completamente rifatto.

“Siamo davanti a un vergognoso gesto di vandalismo e inciviltà e a una profonda mancanza di rispetto verso il lavoro altrui, nonché a un grave danno economico: gli interventi che erano in atto a Montenero erano stati finanziati con risorse comunali per circa € 20.000. In termini concreti, la ditta era all’opera da sei giorni e ora dovrà riprendere da capo”, commenta l’Assessore Rodà.

In particolare, i vandali hanno divelto le recinzioni di cantiere alle estremità del sentiero nei pressi della piazzola di lancio del parapendio e di Colle Lisega e sono transitati in area di cantiere (sul sentiero Panoramico) con moto enduro, danneggiando il fondo dei percorsi con profondi solchi che di fatto li rendono impraticabili per le bici. I cartelli di cantiere sono stati rimossi e parte del materiale ligneo accatastato è stato sparso intorno all’area.

“Abbiamo grande fiducia nelle indagini dei Carabinieri e auspichiamo che i responsabili vengano presto individuati. Nei prossimi giorni comunque chiederemo un incontro ai Carabinieri Forestali per verificare i presupposti volti a tutelare la zona di Montenero da accessi non consentiti con mezzi a motore, non escludendo provvedimenti come il sequestro dei mezzi stessi”, conclude l’Assessore Rodà.