Sanremo ha un nuovo milionario: grazie all'estrazione di domenica scorsa vinto un milione di euro

Da domenica scorsa Sanremo ha un nuovo milionario. Con uno dei tanti intrattenimenti proposti da ‘Lottomatica’, un misterioso e fortunato giocatore si è aggiudicato il premio da un milione di euro al ‘Milion day’.

Al momento non è nota la ricevitoria dove è stato vinto il premio e, vista la massiccia presenza di turisti per il ‘Corso fiorito’, non è da escludere che il nuovo milionario possa proprio essere uno di questi.

La vincita è stata conseguita nell’estrazione del ‘Milion Day’ di domenica scorsa alle 13 ed hanno visto la seguente combinazione vincente: 29, 36, 39, 49, 52. Ora è caccia alla ricevitoria e al nuovo milionario.