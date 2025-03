Sanremo, casa Serena: avviati i lavori sul tetto del Salone delle Feste danneggiato da infiltrazioni d'acqua

Hanno preso il via i lavori sul tetto del Salone della Feste di Casa Serena dove, nelle scorse settimane, si era verificata un’infiltrazione di acqua. L’intervento, dopo l’allestimento della linea vita sul tetto, prevede la coibentazione di tutta la superficie. I lavori hanno preso input dalla segnalazione, alle autorità competenti ,da parte del nostro giornale avvenuta a fine gennaio.

“Si tratta di lavori deliberati a seguito dell'ennesima infiltrazione d'acqua. Abbiamo quindi ritenuto di attuare un intervento completo su tutto il tetto in modo da risolvere definitivamente il problema. Oltre a questo, prenderà il via l’installazione degli impianti di climatizzazione che riguarderà l'intera struttura per un importo di spesa superiore a 540.000 euro", dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara.

Il salone, sottoposto precedentemente a verifiche e analisi tecniche, era stato oggetto di alcuni primi interventi: questa coibentazione permetterà di scongiurare i danni registrati in passato nei locali sottostanti, causati dal maltempo e dalle copiose precipitazioni, evitando così disagi e problemi per ospiti e dipendenti stessi della struttura.

“Un ringraziamento all'Amministrazione comunale per la tempestività con cui si è attivata per l’effettuazione di questo intervento”, dichiara il direttore di Casa Serena Luca Ghiglione.

L’attenzione sulla struttura, considerata l’importanza per la città di Sanremo, è sempre stata alta: già dai primi giorni successivi all’insediamento della nuova Amministrazione comunale, infatti, erano stati effettuati alcuni sopralluoghi per verificarne le esigenze.

Le visite sono poi proseguite con cadenza fissa per conoscere il personale e gli ospiti, in modo da verificare anche le necessità ed il servizio.