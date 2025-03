Riva Ligure: bando del Comune per l'assunzione a tempo indeterminato di un agente per la Polizia Locale

Il Comune di Riva Ligure ha indetto un concorso pubblico, per l’assunzione di un Agente di Polizia locale da assegnare al Comando di Polizia locale, con inquadramento giuridico nell’Area Istruttori (ex cat. C) ed impegno lavorativo a tempo pieno ed indeterminato.

Al personale assunto sarà attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la categoria giuridica ed economica C. Per la partecipazione alla selezione è richiesto – alla data di invio on-line della domanda – il possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno dei paesi UE;

- età compresa fra 18 e 50 anni;

- patente di guida nelle categorie A e B (o sola categoria B se rilasciata anteriormente al 26/04/1988);

- diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado (in caso di conseguimento del titolo di studio equipollente, il candidato dovrà indicare espressamente la norma che stabilisce l'equipollenza;

- l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale richiesto nel Bando.

La domanda di partecipazione dovrà essere completata ed inoltrata entro le 23:59 di sabato 29 marzo prossimo.