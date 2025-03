SanremoinFiore 2025, vice presidente Alessandro Piana: "Celebriamo bellezza e tradizione dei fiori della Liguria"

“Sanremoinfiore è una delle manifestazioni più affascinanti e iconiche della nostra regione, un evento che ogni anno porta alla ribalta la bellezza della Liguria, la sua tradizione florovivaistica e la creatività dei nostri maestri decoratori”. Così Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria con delega alla Floricoltura e ai Grandi Eventi, ha celebrato questa mattina, a Sanremo, l’edizione 2025 della storica sfilata dei Carri Fioriti.

“La manifestazione – prosegue Piana – ha radici profonde che affondano nel 1904 e continua a essere un appuntamento atteso da migliaia di visitatori e seguito da milioni di telespettatori sulla rete nazionale, rappresentando una vetrina straordinaria per il nostro comparto florovivaistico, ambasciatore della Liguria nel mondo. Sanremoinfiore non è solo un inno alla bellezza e alla tradizione, ma anche un’importante occasione di promozione per un settore che è parte integrante della nostra identità e della nostra economia. Tra i protagonisti della sfilata, spiccano i fiori coltivati con cura nella nostra regione, che hanno dato vita a scenografie spettacolari. Garofani, rose, ranuncoli, gerbere, orchidee e tante altre varietà che hanno trasformato i carri in vere e proprie opere d’arte floreali, esaltando il talento e la passione dei nostri maestri infioratori. Complimenti al carro vincitore, quello del comune di Riva Ligure e anche al carro di Taggia, secondo classificato, al terzo classificato, il carro di Dolceacqua e a tutti i carri in gara. Un sentito grazie, al comune di Sanremo, al sindaco Alessandro Mager, alla Camera di Commercio delle Riviere, alle Associazioni, ai Comuni partecipanti, ai floricoltori, agli artisti, ai volontari e a tutti coloro che con il loro impegno hanno reso possibile questa straordinaria edizione.

Sanremoinfiore è il simbolo di una Liguria che fiorisce e guarda al futuro con orgoglio, nel segno della tradizione, dell’arte e della natura.” ha concluso il vice presidente Piana.