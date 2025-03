Sanremo: 'È tutto nel Clown' , spettacolo-stage di Enzo Mazzullo al Teatro Delle 12 Sedie

Enzo Mazzullo, mette in scena , domenica 23 marzo alle ore 18.00 'È tutto nel Clown' presso il Teatro Delle 12 Sedie, in Strada San Martino 40 a Sanremo. Mazzullo: " Si tratta di uno stage-spettacolo, interattivo se i partecipanti vogliono, almeno una volta nella vita, diventare Clown. Un percorso nutrito di prede , divenute poi personaggi nel teatro di Mazzullo, ossia 'Clown' non propriamente circensi, anche, ma soggetti che si incontrano per Strada e inconsapevoli dell'essere Clown. Nel Clown c'è tutto: Musica, strumenti, mimica, estensione vocale, Teatro vero, emozioni, cuore e sorrisi". Enzo Mazzullo è attualmente impegnato in teatro con la commedia" la pensione dei miracoli " di Giuseppe Aronne.