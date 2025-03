Sanremo: degrado nel dehor dell'ex ristorante birreria Italia in via XX Settembre, la segnalazione con foto di in cittadino

"Buongiorno Direttore, guardando lo stato delle cose, la domanda che sorge ad ogni persona di buon senso è: il Comune di Sanremo cosa aspetta a fare in modo che questo spettacolo, a dir poco squallido per la nostra cittadina, abbia fine?

Mi riferisco allo stato di degrado in cui versa ormai da mesi il Dehor del Ristorante Birreria Italia in via XX Settembre. Non si dovrebbe permettere a nessuno di poter regalare a residenti e turisti una così squallida cartolina. Anche se è un area privata ci si potrebbe adoperare per fare in modo che gli attuali proprietari rendano decoroso lo spazio ( anche se l'attività risulta chiusa ormai da anni). Negli anni avete dato spazio sulla Vostra testata, al proprietario che è un Professore Russo, nella speranza che riportasse ai fasti di un tempo un locale Storico per la Città dei fiori. Purtroppo così non è stato ma questo non dovrebbe consentire questo stato di abbandono.

Cordialmente, Salvatore Cittadino".