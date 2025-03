Sanremo: sabato 22 marzo, celebrazione della Primavera con la cerimonia del Cacao

Per festeggiare l’Equinozio di Primavera sabato 22 marzo dalle 14.30 alle 17.30 a Sanremo, è in programma un evento dedicato alle donne con varie attività: tecniche di riconnessione al corpo, meditazione, danze, canti, cerimonia del cacao. A condurre Anjali Alessia Marenzana, MIrabai Angela Agati e Shikha Cinzia Di Cioccio.



Costo 25 euro, posti limitati. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni: Studio Inara Sanremo 329 2592297 studioinarasanremo@gmail.com