Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, Ventimiglia sensibilizza i giovani sui disturbi alimentari (Foto)

La giornata ricorre il 15 marzo ed è stata promossa per la prima volta nel 2012 dall’associazione “Mi Nutro di Vita”. "La Giornata Nazionale del Disturbo del Comportamento Alimentare (DCA), che si celebra il 15 marzo, è un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una maggiore consapevolezza riguardo ai disturbi alimentari, che colpiscono milioni di persone, soprattutto giovani" - dice l'assessore Milena Raco - "Questi disturbi, come l' anoressia nervosa, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata (binge eating), sono condizioni psicologiche complesse che coinvolgono una relazione disfunzionale con il cibo e il corpo".

L’assessore Raco ha fortemente voluto coinvolgere le scuole e, grazie alla collaborazione con CIR, durante il pranzo della giornata di venerdì è stata messa in atto un'iniziativa per far conoscere la realtà dei disturbi alimentari, che sono spesso fraintesi o ignorati, creando un muro di stigma attorno a chi li vive. "Sensibilizzare è fondamentale per rimuovere i pregiudizi e promuovere un approccio di comprensione, empatia e supporto" - sottolinea Raco - "La consapevolezza su questi disturbi può favorire la prevenzione, educando le persone sui segnali precoci e sui fattori di rischio legati ai DCA, anche perché questi disturbi si sviluppano in età adolescenziale ma possono insorgere anche in età adulta. Riconoscere il problema tempestivamente è essenziale per intervenire prima che diventi cronico".