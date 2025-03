Psicologo di base, Ioculano (PD): “A quasi due anni dall’approvazione, la nostra proposta diventa una realtà"

"Lo Psicologo di base è una nostra proposta di legge presentata dal Partito Democratico durante la scorsa legislatura e sottoscritta da tutta l'opposizione. Una proposta di legge di cui siamo molto orgogliosi, trasformata in emendamento approvato a dicembre 2023 durante la discussione del bilancio di previsione 2024 e che finalmente oggi ottiene le risorse previste due anni fa" , così il consigliere regionale Enrico Ioculano, vice presidente Commissione Sanità, dopo l’annuncio delle risorse stanziate per lo psicologo di base.

"Si tratta di un passo avanti molto importante per la cura della persona e l'attenzione ai più fragili. Ci auguriamo che allo stanziamento di risorse corrisponda un piano immediato, per un servizio efficace ed efficiente. Il bisogno di un supporto psicologico da parte dei cittadini e dei più giovani imponeva da tempo la necessità di un intervento e la politica non può che dare risposte a queste richieste di aiuto. Ora vigileremo che dopo quest’annuncio si avvii un servizio capillare e funzionale, conclude Ioculano, per rispondere alle richieste dei cittadini liguri e nel tempo possa essere ampliato e rafforzato”.