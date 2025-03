Sanremo: scatta con Massimo Ranieri la stagione primaverile del Teatro Ariston, tra musica, comicità e spettacoli di qualità (Video)

Torna l’appuntamento con gli spettacoli di primavera-estate del Teatro Ariston di Sanremo. Una location ormai iconica che, oltre ad ospitare il Festival della Canzone ed una serie di cinema per le pellicole sul grande schermo, è anche il fulcro dello spettacolo per la città dei fiori. Ospite d’onore alla presentazione degli appuntamenti è stato Neri Marcorè, attore di cinema e teatro che sarà il protagonista del compleanno dell’Ariston, il 30 maggio, con lo spettacolo ‘Da Gaber a Faber’.

Il via alla rassegna di primavera del teatro matuziano, è fissato per questa sera con Francesco Cicchella, che andrà in scena con ‘Ho tante belle cose’. Nel weekend dei fiori sarà domani protagonista Massimo Ranieri che torna a cantare sul palco dell’Ariston con uno spettacolo dal titolo ‘Tutti i sogni ancora in volo’ che offrirà il meglio del repertorio del cantante, spesso protagonista anche del Festival.

Grande curiosità sta suscitando l’attesa per il 21 marzo, quando a Sanremo ci sarà Rocco Siffredi, la più grande pornostar italiana che racconterà la sua vita tra luci ed ombre della sua carriera. Ad aprile si parte con ‘Rumore Raffaella Carrà dance tribute’ un titolo che dice tutto e che vuole ricordare il mito della showgirl italiana prematuramente scomparsa.

Sempre ad aprile è prevista l’anteprima mondiale dello spettacolo ‘The impossibile man – Houdini musical magic’. Sarà in inglese con i sottotitoli in italiano. Il mese prosegue con la musica, il 24, con Roberto Vecchioni e con la comicità di Max Angioni, il 26, e con i ‘Pirati dei Caruggi’ il 30.

Musica protagonista anche a maggio, il 13, quando sul palco dell’Ariston tornerà anche Umberto Tozzi e il suo tour di fine carriera ‘L’ultima notte rosa’. A maggio toccherà al musical ‘Forza venite gente’, il 16, mentre il 6 agosto sarà protagonista il balletto di Milano con ‘La dolce vita’. Sempre nel mese clou della stagione estiva sarà Andrea Pucci a proporre il suo spettacolo, con la doppia data del 18 e 19 agosto.

(Sotto l'elenco completo degli appuntamenti, scaricabile)