Pierini (Flaei Cisl Liguria): “Da un anno aspettiamo un incontro in presenza  con Dea, relazioni sindacali difficili che creano situazioni di sofferenza fra lavoratori"

“La nostra intenzione è quella di ripristinare una corretta relazione sindacale con Dea, con almeno un incontro in presenza ma non abbiamo avuto ancora risposte e in un settore come quello elettrico è sicuramente una anomalia. Non abbiamo quando avuto ancora la possibilità di fare accordi di secondo livello per una sede che sicuramente ha le sue caratteristiche territoriali che crediamo debbano venire prese in considerazione. Poniamo quindi l'attenzione sulle tutele dei lavoratori e sulle relazioni industriali che sono fondamentali anche per fare in modo che sia fornito un servizio adeguato a tutti i cittadini del territorio. Faremo un ulteriore richiesta di incontro in presenza a Dea, nel frattempo il 4 marzo abbiamo avuto un incontro con il Comune di Sanremo a cui abbiamo riferito unitariamente le difficoltà descritte”, spiega Sandro Pierini appena rieletto segretario generale della Flaei Liguria, la federazione delle aziende elettriche della Cisl.