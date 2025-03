Assessore Scajola all’assemblea pubblica su progetto parco eolico Monti Moro e Guardiabella

L’assessore all’Urbanistica e alla Tutela del paesaggio Marco Scajola ha partecipato oggi, su invito del sindaco Massimo Rosso, all’assemblea pubblica, organizzata dal Comune di Pietrabruna nella sala del Consiglio, per fare il punto della situazione sul progetto del parco eolico nella zona dei monti Moro e Guardiabella.

“Regione Liguria ha espresso un parere di contrarietà, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, a un progetto che va, per diversi aspetti, in contrasto con le norme del nostro Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP) – dichiara l’assessore Scajola-. 32 pale eoliche, di altezza superiore ai 200 metri, avrebbero un impatto non tollerabile dal punto di vista tecnico ambientale su un territorio montano particolarmente fragile. Sono definibili dimensionalmente e qualitativamente ‘fuori scala’ rispetto alla tipologia delle strutture insediative esistenti e incompatibili con la salvaguardia e valorizzazione del territorio coinvolto. Non meno rilevante sarebbe la realizzazione di eventuali nuovi tracciati viari e piazzole che la messa in opera del progetto comporterebbe. Sempre il succitato PTCP regionale prevede infatti che non sia consentito aprire nuove strade di urbanizzazione e, in particolare, nel caso queste alterino in misura paesisticamente percettibile lo stato dei luoghi”.

Durante il suo intervento l’assessore ha inoltre ribadito come: “Questa presa d’atti non sia dovuta a una generale contrarietà alle politiche legate alle energie rinnovabili, ma a un’attenta analisi delle tante criticità che questo specifico progetto comporterebbe. Discorso simile vale per il progetto del parco eolico del monte Chiappa sul quale, a breve, potremo esprimere un parere relativamente alle medesime materie”.