Ventimiglia: quest’estate due spiagge dedicate allo sport ed al gioco pubblicato il bando sul sito del comune

Surf, SUP, windsurf, canoa, moto d’acqua, e-bike acquatiche, acquapark gonfiabile galleggiante. La prossima estate a Ventimiglia ci saranno anche due spiagge ad hoc dedicate allo sport ed al gioco. Si tratta della spiaggia di Marina San Giuseppe, adiacente allo stabilimento balneare omonimo e della spiaggia di lungomare Trento Trieste, più o meno davanti al parco del Corsaro Nero. La proposta, già approvata in giunta lo scorso anno, in aderenza alle linee programmatiche del mandato del Sindaco, Flavio Di Muro, è stata studiata dall’Assessore al Demanio, Adriano Catalano, e dall'Assessore al Turismo Serena Calcopietro, con il contributo del consigliere delegato allo sport, Enzo Di Marco.

"Lo scorso anno, nel PUD, abbiamo introdotto la previsione di due aree, individuate dal Consigliere delegato Di Marco, specificatamente destinate alla pratica dello sport acquatico – dichiara l’Assessore Catalano - L'obiettivo che si vuole raggiungere con questa procedura è il rilancio turistico dell'offerta balneare con attività qualificanti e diversificate sulle spiagge, in particolare promuovendo lo sviluppo di due spiagge dedicate specificamente agli sport nautici. Abbiamo quindi nuovamente pubblicato un bando per promuovere pratiche sportive legate al mare e all'arenile, quali surf, canoa, moto d'acqua, acquapark gonfiabile galleggiante e simili".

"Sono molto soddisfatta di questa iniziativa – dichiara l’Assessore Calcopietro - Siamo convinti che progetti come questo possano contribuire sensibilmente allo sviluppo turistico della nostra città. Accanto all’obiettivo della destagionalizzazione del turismo, intendiamo promuovere iniziative volte all’incremento dell’offerta anche durante la stagione estiva". Insieme agli Assessori Catalano e Calcopietro, ha dato il suo contributo alla pratica anche il consigliere Enzo di Marco: "Pensiamo allo sport coniugandolo la nostra principale offerta turistica legata al mare. Mi ritengo soddisfatto dell'iniziativa portata avanti dagli assessori con estrema lungimiranza e volontà di promuovere continuamente lo sport a Ventimiglia".

La concessione avrà la durata di 4 stagioni balneari; Il partecipante alla gara può richiedere la concessione di una sola spiaggia (S1 o S2), oppure di entrambe (condizione che sarà valutata positivamente in relazione al punteggio attribuito al progetto dalla Commissione). Non saranno consentite opere permanenti, mentre sarà permessa una struttura in legno per ogni area, colorata di bianco, per riporre le attrezzature sportive. Il concessionario dovrà promuovere ed esercitare gli sport d’acqua (quali surf, SUP, windsurf, canoa, moto d’acqua, e-bike acquatiche, acquapark gonfiabile galleggiante, e simili) ed il gioco nelle aree in concessione e negli specchi acquei antistanti, garantendo l’offerta del nei mesi di giugno, luglio e agosto, compatibilmente alle condizioni meteo-marine per la pratica della specifica attività. Gli orari e le modalità di offerta del servizio devono essere esposti in apposito cartello informativo, anche per prenotazioni ed informazioni telefoniche.

Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno far pervenire al protocollo del Comune di Ventimiglia, entro e non oltre il giorno 11/04/2025 alle 12, la domanda di partecipazione in apposito plico. È possibile consultare il bando al seguente link.