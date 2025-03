Sanremo: rischio biologico e chimico in stazione, interviene Rfi "Rilievi eseguito nella totale regolarità"

Interviene il gruppo Rfi, in merito ai timori sull’esecuzione dei rilievi alla stazione di Sanremo, dopo la preoccupazione espressa dai sindacati di Polizia, a causa delle presunte condizioni di rischio biologico e chimico in cui operano gli agenti.

“I rilievi – evidenzia Rfi – sono stati eseguiti nella totale regolarità e con tutti i possibili scenari di esercizio della fermata (impianto di ricambio aria in condizioni di normale esercizio e impianto di ricambio aria in condizione di emergenza incendio con concomitante funzionamento dell’impianto di ventilazione e aspirazione fumi nel camerone di fermata), come condiviso con la Direzione sanitaria del Gruppo FS”.

Ai rilievi hanno assistito anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il responsabile del servizio prevenzione e protezione della Polizia Ferroviaria: “Questi – prosegue Rfi - non hanno manifestato obiezioni in merito. L’accensione dell’impianto di emergenza per la ventilazione e l’aspirazione nella galleria ad orari prestabiliti della giornata è da considerare una misura preventiva messa in atto per testarne il regolare funzionamento ed il mantenimento in condizioni di costante efficienza”.

“Ribadiamo – termina Rfi - la massima collaborazione con le strutture della Polizia Ferroviaria per tutelare la salute dei lavoratori”.