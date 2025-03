Camporosso, bambini della primaria “esperti in olio extravergine”: consegnati i diplomi (Foto e video)

I bambini delle scuole di Camporosso sono “esperti in olio extravergine”. Ieri pomeriggio ai ragazzi di quattro classi della primaria è stato, infatti, consegnato un diploma che certifica questa loro nuova capacità acquisita grazie a un corso realizzato dall’OAL, l’Organizzazione Assaggiatori Liguri di Cia Agricoltori Italiani, durante il quale hanno avuto l’opportunità di scoprire il mondo dell’olio extravergine di oliva incontrando due esperti del settore.

Durante la lezione gli assaggiatori OAL hanno guidato gli studenti in un viaggio sensoriale e informativo, spiegando le caratteristiche dell’olio extravergine, aiutandoli a riconoscere un olio di qualità, la sua lavorazione e le differenze con altri tipi di olio nonché i benefici per la salute visto che l’olio EVO è un vero alleato del benessere, ricco di antiossidanti e grassi buoni essenziali per una dieta equilibrata. I giovani partecipanti hanno avuto modo di assaggiare e confrontare diversi oli, sviluppando una maggiore consapevolezza su ciò che portano in tavola ogni giorno imparando anche a distinguere un olio difettato e a riconoscere i segnali di un prodotto non genuino.

"Nel piano di promozione dell’olio extra vergine d’oliva attivato da OAL per la scuola, rientra il laboratorio del gusto in cui giovanissimi diventano protagonisti. Gli alunni delle classi della scuola primarie e secondarie sono sensibilizzati a intraprendere un percorso di educazione del gusto volto a creare un gruppo di assaggio, un vero e proprio ‘panel’" - fa sapere Patrizio Gamba, responsabile del progetto per la Regione Liguria e membro della giuria internazionale BIOL che è stato supportato per le lezioni in aula da due esperti assaggiatori di olio membri di OAL, Silvia Tramarin e Marco Zucchetto - "L’iniziativa vuole privilegiare il rapporto con le scuole perché la conoscenza dell’olio e dell’olivicoltura, della sua storia e dell’importanza che ricopre per il nostro territorio da punto di vista ambientale, paesaggistico e alimentare è un modo per mettersi in relazione con i prodotti tipici della nostra terra. Si tratta di un arricchimento di conoscenze che è indispensabile per un consumo consapevole e di qualità e insieme di una importante occasione educativa. Il progetto prevede, infatti, oltre a fornire tutto il bagaglio di informazioni tecniche riguardo la produzione dell’olio, anche esercitazioni di assaggio per riconoscerne le caratteristiche organolettiche, la visita ad un frantoio e l’incontro con il panel professionale".

L'evento, che ha avuto il patrocinio del Comune, si inserisce nell’ambito del progetto BIOLKIDS, realizzato in collaborazione con CIBI Consorzio italiano del biologico, in occasione del premio internazionale BIOL per il migliore olio biologico del mondo. "La scuola è un luogo privilegiato per percorsi di educazione alimentare ed ambientale. Ci piace particolarmente perché educa a percepire e a conoscere attraverso tutti i sensi, rendendo, quindi, i ragazzi più attenti alla realtà che ci circonda, più lontani dall’omologazione del gusto" - sottolinea - "Oltre all’arricchimento delle conoscenze sull’olio, si stimolano i ragazzi alla valorizzazione del territorio e delle produzioni locali, infondendo in loro il senso di appartenenza. Il territorio non va inteso in modo ristretto e reazionario, come spazio chiuso, ambito separato, pretesto identitario per escludere e discriminare, ma va pensato e vissuto come spazio del confronto delle differenze e dei punti di vista, come ambito dell’esercizio della cittadinanza partecipe e solidale. Il territorio non cura di per sé, non educa in modo automatico. Il territorio va conosciuto, filtrato, compreso, strutturato con cura in una prospettiva intenzionale. In questo senso la relazione tra educazione e territorio può essere correttamente tracciata e valorizzata. Anche perché lo spazio che chiamiamo 'territorio' coincide per molti aspetti con quello della quotidianità, con l’ambiente di vita dei ragazzi".

Un'importante iniziativa di educazione alimentare per le scuole. "E' un grande piacere essere presenti come amministratori per celebrare un'iniziativa che valorizza le nostre tradizioni, la nostra cultura e il nostro territorio" - commenta il sindaco Davide Gibelli presente insieme agli assessori Marco Cannataro e Sara Canale - "L'educazione alimentare e, in particolar modo, il corso per assaggiatori di olio extravergine di oliva nelle scuole sono strumenti importanti, perché insegnare ai più giovani a riconoscere la qualità significa aiutarli a fare scelte consapevoli per la loro salute e per l’ambiente. L’olio extravergine di oliva, infatti, non è solo un alimento ma un patrimonio culturale che racconta la storia del nostro territorio e la ricchezza della nostra biodiversità. Grazie a questo corso, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi a un prodotto che spesso diamo per scontato, imparando a distinguerne le caratteristiche, a riconoscere le sue qualità e a comprendere l’importanza di una filiera sostenibile. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa: le scuole che hanno accolto con entusiasmo il progetto, gli esperti dell' OAL che hanno guidato i ragazzi in questo percorso di scoperta e, naturalmente, i giovani partecipanti, che con curiosità e impegno hanno dimostrato che il futuro della nostra cultura alimentare è in buone mani".

BIOLKIDS 2025 nasce all’interno della manifestazione PREMIO BIOL, premio internazionale per il miglior olio extravergine d’oliva biologico, con l’obiettivo di formare i bambini alla cultura del mangiar sano e, in particolare, di sensibilizzarli al ruolo importante dell’olio d’oliva nella Nostra dieta e alla necessità di saperne riconoscere le qualità.