Sanremo: per motivi organizzativi rinviato al 27 novembre lo spettacolo ‘Shrek il musical’ all'Ariston

Per motivi organizzativi, lo spettacolo ‘Shrek il musical’ in programma il 17 aprile al teatro Ariston é stato rinviato a giovedì 27 novembre 2025. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. Modalità per eventuali richieste di rimborso biglietti entro e non oltre il 21/4/2025: acquisti presso cassa Ariston rivolgersi in biglietteria orario 17-21 tutti i giorni presentando il biglietto; acquisti online presso sito Ariston inviare mail a video@aristonsanremo.com; acquisti presso Ticket One rivolgersi direttamente a Ticket One.