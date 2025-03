Dissesto idrogeologico: Lega, "Dal governo attenzione con oltre 30mln alla Liguria"

“Bene lo stanziamento di oltre 30 milioni di euro per la Liguria contro il dissesto idrogeologico. Risorse preziose che consentiranno di intervenire in modo più efficace e rapido nelle aree a rischio: saranno utilizzate per opere di consolidamento dei versanti, sistemazione di alvei fluviali e realizzazione di infrastrutture per ridurre il rischio di frane e alluvioni. Il finanziamento prevede un contributo di 28.114.948,82 euro a carico del Ministero dell’Ambiente, mentre 2.220.903,89 euro derivano da risorse della Regione Liguria. Questo dimostra ancora una volta che per la Lega e per questo governo sia prioritario mettere in sicurezza i nostri territori e le nostre comunità. Ringraziamo il viceministro Vannia Gava per l’attenzione, investire sulla prevenzione è la strada giusta per scongiurare che possano verificarsi eventi tragici".

Così in una nota i parlamentari liguri della Lega Stefania Pucciarelli e Francesco Bruzzone.