Sanremo: successo straordinario a Villa Nobel, Mario Desiati conquista il pubblico di Villa Nobel con 'Malbianco'

La storica e affrescata sala di Villa Nobel ha ospitato nella serata di ieri, l'incontro del numerosissimo pubblico con il vincitore del Premio Strega 2022, Mario Desiati, giunto a Sanremo per presentare il suo nuovo libro Malbianco (Einaudi).

L’evento, parte della rassegna letteraria "Sa(n)remo Lettori", ha visto Desiati protagonista di un dialogo intenso e profondo con la Dirigente Scolastica Lucia Jacona, che lo ha intervistato con grande competenza e sensibilità. L’autore ha saputo coinvolgere il pubblico con il suo stile autentico, offrendo riflessioni profonde sulla sua opera e stimolando un vivace dibattito con gli studenti e i docenti dell’Istituto Colombo di Sanremo, che avevano letto il libro con grande attenzione. La serata ha registrato la presenza del Vicesindaco di Sanremo, Fulvio Fellegara, che ha elogiato l’impegno culturale della prof.ssa Francesca Rotta Gentile, promotrice della rassegna, sottolineando l’importanza di eventi come questo per la città e per la crescita culturale dei giovani.

Ad arricchire l’incontro, le splendide esecuzioni musicali curate dagli studenti dell’Istituto Colombo, diretti dal prof. Fabrizio Vincitorio, che hanno reso l’atmosfera ancora più suggestiva. L’entusiasmo e la partecipazione dimostrano il successo di questa rassegna letteraria, che proseguirà con un altro atteso appuntamento: martedì 8 aprile alle 18, sempre a Villa Nobel, con il compositore musicale Marco Reghezza, intervistato dalla prof.ssa Stefania Sandra del Liceo Cassini sul libro "De bello pucciniano". Un’occasione imperdibile per continuare a vivere la cultura con passione e condivisione.