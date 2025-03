Dal 13 al 16 marzo a Sanremo torna il Festival dei fiori promosso dalla Federfiori Confcommercio

Il Festival dei Fiori di Sanremo, promosso dalla Federfiori Confcommercio, in programma dal 13 al 16 marzo, celebra la ricca tradizione floricola della città con un programma denso di eventi. Si parte con la commemorazione dei 150 anni dalla nascita di Mario Calvino, pioniere della floricoltura, presso l’Istituto CREA e si prosegue con mostre, convegni e installazioni floreali in varie location, tra cui il Casinò e il Forte di Santa Tecla. Il clou dell’evento è il tradizionale Corso Fiorito, con carri decorati che sfileranno per le vie della città. Il Festival mira a promuovere il territorio, valorizzare la cultura locale e attrarre turisti, offrendo un’esperienza immersiva nella storia e nella bellezza dei fiori di Sanremo.

Nell’ambito del Festival dei Fiori si sviluppa inoltre il progetto Floræ, grazie al quale piazze e via della città di Sanremo saranno impreziosite con installazioni e composizioni floreali ispirate a figure femminili che hanno lasciato un segno nel mondo dei fiori e delle piante: dalla botanica, all'illustrazione, alla floricoltura. Ricercatrici, viaggiatrici e regine, provenienti da tutta Europa, che con carisma e determinazione hanno coltivato e arricchito le conoscenze sia in campo scientifico sia artistico e culturale. Le installazioni disseminate per la città si sviluppano seguendo un percorso che porta a visitare la città di Sanremo dal cuore pulsante della vita mondana - via Matteotti - sino al noto Casinò, passando per la Pigna e il Forte di Santa Tecla.

Sempre in occasione del Festival dei Fiori, la Confcommercio organizza il Concorso Vetrine in Fiore in collaborazione con Flornews (Distretto Florovivaistico della Liguria), al quale sono invitati a partecipare tutti coloro dispongono di una vetrina. I partecipanti dovranno ovviamente allestire la propria vetrina a tema floreale. Non è consentito l'utilizzo di fiori e fronde finti, sono validi i fiori e fronde freschi colorati, secchi, stabilizzati e piante in vaso. Non possono partecipare negozi di fiori o giardinaggio. L'organizzazione mette a disposizione, per chi ne avesse necessità, una fornitura di fiori freschi locali. L’allestimento dovrà essere pronto a partire da giovedì 13 e dovrà essere mantenuto fino domenica 16 marzo. Le foto e il passaggio della giuria saranno effettuati indicativamente nella giornata di giovedì. Verranno premiate le 3 vetrine più creative e originali e in più ci sarà il Premio Vetrina Fiorita Flornews che premierà la vetrina più votata dal pubblico sulla pagina instagram Flornews Liguria. La votazione si concluderà alle 12:00 di sabato 15 marzo. Sempre il 15 marzo alle 19.00 ci sarà la premiazione delle 3 migliori vetrine presso la sala Privata del Casinò di Sanremo. Il voto della Giuria è insindacabile. L’adesione al Concorso Vetrine è gratuita.

Sottolinea il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare: “A distanza di un mese dal Festival, Sanremo si ripropone con un nuovo evento di richiamo internazionale e siamo entusiasti di avere collaborato con l’Amministrazione comunale in questo ambizioso progetto volto ad allungare la durata del corso fiorito su più giorni. Questa vuole essere una puntata zero, per fare in modo che l’evento riempia la città per più giorni, favorendo il lavoro di tutti i nostri associati e rappresenta un’altra importante cartolina da presentare al pubblico, anche attraverso la televisione. Un ringraziamento all’Amministrazione comunale, alla Camera di commercio e alle altre associazioni di categoria per aver creduto nel nostro progetto e averlo supportato. Un grande ringraziamento va fatto poi alla nostra Federfiori, che con il suo Presidente Silvio Bregliano hanno dato il massimo per la riuscita di questa importante manifestazione”.

Spiega il Presidente Federfiori Confcommercio, Silvio Bregliano: “Attraverso questo evento i fiori di Sanremo, già simbolo della città, si legano ancor più indissolubilmente con la sua storia, dando vita a una rassegna che è, allo stesso tempo, promozionale e culturale. Il Festival dei Fiori così strutturato rappresenta sicuramente una nuova e importante occasione di promozione turistica della città sulla quale investire anche nei prossimi anni. Riteniamo che l’obbiettivo debba essere quello di ripartire dalla floricoltura per ridare a Sanremo il ruolo internazionale che gli compete”.